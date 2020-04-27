87% من قراء الخليج 365 يؤيدون السماح للمعامل بإجراء تحليل كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 87% من قراء الخليج 365 المشاركون في استطلاع بشأن تأييد مطالب السماح للمعامل بإجراء تحليل فيروس كورونا، وتزويد المستشفيات بأجهزة التحليل لمواجهة العدوى وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في المطالب التي تنادي بالسماح للمعامل بإجراء تحليلات كورونا، وتزويد المستشفيات بالأجهزة، وكانت النتيجة موافقة بأغلبية 87% من المشاركين. تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

استطلاع يوم الحددد

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