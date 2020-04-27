شكرا لقرائتكم خبر عن خروج آخر مصاب بكورونا من مستشفيات ووهان بعد تعافيه من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرت جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مستشفيات ووهان الصينية، وهى المدينة الأكثر تضررا بتفشي الفيروس في البلاد.

حيث أظهر اختبار الفيروس نتائج سلبية للمرة الثانية على رجل يبلغ من العمر 77 عاما واسم عائلته دينج فى ووهان حاضرة مقاطعة هوبى، وقال مسؤول بلجنة الصحة بالمدينة إنه لم تعد لديه أعراض سريرية وتمكن من الخروج من المستشفى، حسبما جاء في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال مى فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية إن النتيجة تحققت من خلال العمل الشاق للعاملين الطبيين فى ووهان وأولئك الذين تم إرسالهم من جميع أنحاء البلاد إلى المدينة .

ويعد إعلان اليوم علامة بارزة بالنسبة للمدينة الأكثر تضررا بالوباء .

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جاء ذلك بعد خمسة أيام من انخفاض عدد الحالات فى ووهان إلى رقم مزدوج وبعد أقل من 70 يوما من وصول عدد الحالات المسجلة اليومية فى مقاطعة هوبى إلى ذروته المقدرة بـ50633 حالة منها 38020 حالة فى ووهان .

وقال شانج يو، وهو طبيب وحدة الرعاية الحرجة في ووهان: "إنه يوم تاريخي، لقد انتظرنا هذا اليوم منذ فترة طويلة".

وفي هوبي، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة جديدة لأكثر من 20 يوما.