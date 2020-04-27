اجتماع حكومي لبحث الموقف التنفيذي لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورئيسي هيئتي النقل العام بالمحافظتين لبحث آخر مستجدات التعاون في مجال الأتوبيسات الكهربائية.

أشار العصار إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبار أنها تُعَـد مستقبل صناعة السيارات في العالم واهتمام وزارة الإنتاج الحربي بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نظرًا للعائد الاقتصادي لتوفير النقد الأجنبي الذي يتم تخصيصها لاستيراد السولار والبنزين فضلاً عن انخفاض تكلفه التشغيل والصيانة والعائد البيئي والعائد منها للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح "العصار"، أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركة فوتون الصينية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغرض توطين هذه الصناعة في مصر والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية بحيث تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ونشر استخدامها محلياً وتصديرها إلى الدول العربية والإفريقية.

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من جانبه، أكد "شعراوي"، أن تصنيع المركبات الكهربائية يأتي في إطار خطة الحكومة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للقضاء على ظاهرة الازدحام وتخفيف الضغط المروري بشوارع العاصمة والاسكندرية والمدن الكبرى بعد ذلك توفير خدمة أفضل للمواطنين، وأنه على ضوء قيام الدولة بالتوسع في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في هذه المدن مُثمِّناً توجه "الإنتاج الحربي" لتوطين هذه الصناعة بمصر.

وأعرب محافظي القاهرة والاسكندرية عن رغبتهم في تعميم تجربة الأتوبيس الكهربائي بغرض نشر ثقافة توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية وأثني محافظا القاهرة والاسكندرية علي نتائج تنفيذ تجربة تسير خط أتوبيس التحرير( عبدالمنعم رياض - التجمع الخامس).

وطلب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة لتنفيذ التجربة إلى 5 أتوبيسات ومتابعة النتائج الإيجابية حيث تلاحظ رضا المواطنين عن توفير هذه الخدمة باستخدام الأتوبيسات الكهربائية لمميزاتها المتعددة.