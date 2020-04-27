إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. أزمة النوم بعد الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة معلومة طبية فى رمضان، كيف يمكن تجنب النوم بعد الإفطار مباشرة لما له من أضرار خطيرة على صحة الإنسان، وذلك عن طريق تناول القليل من الطعام دفعة واحدة فور الإفطار، والمشى ولو 15 دقيقة بعد تناول الطعام، وأخيرا تقسيم وجبات الطعام من المغرب حتى السحور..

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