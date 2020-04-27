شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يضع خطة من 7 محاور لتشغيل الفنادق فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية 7 محاور أساسية للفنادق التى ترغب فى العودة للعمل فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك فى حال سمحت الحكومة بحركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

ووصف الاتحاد المصرى للغرف السياحية رؤيته بأنها خطة عمل للتشغيل السياحى الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، فى الفنادق والمطاعم السياحية، بغرض العمل فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الخطة سبع محاور رئيسية يتعين على المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام بها بداية من استضافة النزيل حتى مغادرته، وأول محور هو التدابير والإجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، وإجراءات الوقاية بالفنادق عند استقبال النزلاء، وإجراءات الوقاية للإشراف الداخلى والمغسلة، وإجراءات الوقاية فى قسم الأغذية والمشروبات، وكذلك بتقديم المأكولات والمشروبات فى المطاعم السياحية، وإجراءات الوقاية داخل حمامات السباحة والشاطئ، واخيرا ما يتعلق بصالات الرياضة.

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وشملت تلك الإجراءات ما يتعلق بالتسكين فى الغرف الفندقية، ونسبة إشغال الفندق، وأماكن التجمعات به، وتوافر لافتات التوعية، والمراجعة الدائمة على موردى السلع والخدمات للتأكد من اتباع أنظمة عمل آمنة للوقاية من الفيروس، فضلا عن توفير جميع المنشآت السياحية والفندقية كل أدوات الحماية الشخصية.

كما تتضمن إجراءات تطبق فى الفنادق عند استقبال النزلاء، وتتعلق بخدمات الإشراف الداخلى والمغسلة، وقسم الأغذية والمشروبات، وحمامات السباحة، والشاطئ، والصالات الرياضية بها، فضلا عن إجراءات وقائية خاصة بتقديم المأكولات والمشروبات بالمطاعم السياحية. وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية إن هناك استعدادات كبيرة تجرى حاليا من أجل استقبال السياحة الداخلية، لافتا إلى أن كل الفنادق تم تعقيمها سواء بالاتفاق مع وزارة الصحة أو عبر برتوكول واضح مع إدارات المنشآت.

وأضاف: "كل العاملين فى مجال السياحية خرجوا من العزل الصحى وتعافى كل من أصيب بالفيروس وخرج من مستشفى العزل، وستتم إعادة العمل فى المنشآت السياحية وفقا لمحددات معينة؛ يجب أن يرتدى كل العاملين القفاز والكمامة".