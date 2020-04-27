شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 27 إبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تبدأ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة في المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج «طبق فكرتك» للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

القاهرة.. تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، في التاسعة مساء على قناتها على يوتيوب؛ مشاركة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018، تذاع لأول مرة فقط وحصرياً على قناة اليوتيوب ضمن مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».

فيينا.. يلتقي مستشار النمسا سباستيان كورتس مع نائبه رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر لمناقشة إقرار حزمة كبيرة لتحفيز الاقتصاد تشمل دعم مجالات الأعمال والعائلات وزيادة فرص العمل بالاضافة إلى تخفيض الضرائب في اطار خطة الحكومة للاسراع في الاصلاح الضريبي.

لندن.. يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعمله بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.