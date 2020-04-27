شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 13696 طن قمح محلى لصوامع وبناكر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الصوامع والبناكر استقبلت 13696 طن قمح محلى حتى الآن وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجارى 2020 وهى 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط.

وقال «سعدالله» لـ«المصرى اليوم» أن المديرية تستقبل الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر، بالاضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الاقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 الف طن أقماح محلية ومستوردة حيث يبلغ اجمالى المستهدف من الاقماح المحلية 170 الف طن و190 الف طن أقماح مستوردة .

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وصومعة العامرية بسعة 60 الف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وأشار «سعدالله» إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

يشار إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح في الاسكندرية هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضى 2019 حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.

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