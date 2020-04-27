شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضي الدولة بحي فيصل والأربعين بالسويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام حي الأربعين برئاسة العميد إيهاب سراج الدين رئيس الحي، ومشاركة اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، وقسم الأربعين والإدارات الهندسية بالحي بحملة لتنفيذ إزالة على عدد 3 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 1500 متر مربع بمناطق اليهودية وتقسيم المحافظة خلف مدينة الإيمان بحي الأربعين. وقام حي الأربعين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر ضد المخالفين المتعدين علي الأراضي. كما قام حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحي، ومشاركة محمد عبد الله سكرتير حي فيصل، والمهندس محمد صلاح مدير التنظيم وإدارة الاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة بحملة إزالة تعديات على أملاك دولة بمساحة ٩٠٠ متر بقرية محمد كريم بمشروع شباب الخريجين بحي فيصل. إزالة تعديات على أراضي الدولة بحي فيصل والأربعين بالسويس إزالة تعديات على أراضي الدولة بحي فيصل والأربعين بالسويس إزالة تعديات على أراضي الدولة بحي فيصل والأربعين بالسويس الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,534

تعافي 1,176

وفيات 317

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