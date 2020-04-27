شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالفيوم يلتزمون بالتباعد الاجتماعي أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم أهالي قرية في الفيوم بتعليمات وزارة الصحة والسكان بضرورة التباعد وعدم الاختلاط في التجمعات.

وأدى المئات من أهالي الروبيات إحدى قرى مركز طامية تبعد عن مدينة الفيوم حوالي 50 كيلو متر، صلاة الجنازة على جثمان أحد رؤوس العائلات تاركين مسافات بينهم وحرصوا على التباعد أثناء مواراة الجثمان الثرى بمقابر العائلة بأطراف القرية.

وكانت القرية قد سجلت أول إصابة قبل أسبوع لمسعف يدعى أيمن محمد، يعمل بوحدة إسعاف مستشفى طامية المركزي انتقلت إليه العدوى أثناء عمله بنقل حالات مصابة، ونقل حالة وفاة بالفيروس المستجد، وفق الدكتور محمود جبالي الطبيب بالمستشفى.

يضيف جبالي «تم سحب مسحات من أفراد أسرة المسعف المصاب وأكدت نتائج التحليل المعملية للمسحات المسحوبة منهم إصابة 6 هم والداه و3 من أشقائه وعمه».

وأطلق شباب القرية حملة توعية واسعة طالبوا الأهالي اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب نقل العدوى وانتشارها فيما بينهم بعد ظهور حالات مصابة.

يقول أمير عزام أحد الشباب المشارك في حملة التوعية أن «التعاطي مع الواقع الجديد فرض نفسه بعد ظهور 7 حالات مصابة، خاصة وأن العادات والتقاليد تفضي بالتعامل فيما بين الأهالي كما هو الحال في القرى المصرية في تبادل التحية بالمصافحة باليد وأيضا تبادل الأحضان».

ويضيف «عزام»: «قمنا بالتوعية من خلال السوشيال ميديا سواء بالكتابة أو التواصل عبر البث المباشر وتسجيل مقاطع الفيديو حتى تصل رسائلنا إلى الأهالي».

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ويتابع «استطعنا تحقيق الهدف من حملة التوعية أثناء تشييع جثمان الحاج أحمد مصري، الذي توفي وفاة طبيعية أمس، ونجح الأهالي في اتخاذ الإجراءات الوقائية حيث التزموا بالتباعد إثناء أداء صلاة الجنازة وأيضا إثناء وقوفهم على المقابر لمواراة الجثمان الثرى» مؤكدا أن حملة التوعية مستمرة بين الأهالي إلى جانب تعقيم الشوارع والمنازل حتى يتم محاصرة الفيروس ومنع انتشاره بين الأهالي.

أهالي قرية في الفيوم يلتزمون بالتباعد الاجتماعي أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة