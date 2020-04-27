شكرا لقرائتكم خبر عن 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع النقل بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تخصيص نحو 52.9 مليار جنية استثمارات حكومية لقطاع النقل، يخص منها 39 مليار جنيه لوزارة النقل وبنسبة نمو بلغت 84%، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وتشمل أبرز الأعمال المستهدفة فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والكبارى على النحو الآتى:

1- المرحلة الأولى من مشروع الشبكة القومية للطريق بتنفيذ 5 مشروعات تضم قطاعات الطريق الدائرى الإقليمى وطريق حنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كم، ونحو خمسة مشروعات من المرحلة الثالثة للشبكة أهمها توسعة طريق السويس / جينفة / الإسماعيلية بطول 80 كم، وتوسيع طريق رافد جمصة / المنصورة بطول 50 كم.

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2- وفيما يخص الطرق الاسترايتيجة تشمل تنفيذ طريقين بجنوب سيناء بطول 75 كم.

3- بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطرق بين المحافظات، ومنها تنفيذ عدد 16 مشروعاً بأطوال مختلفة للربط بين المحافظات، ومنها إنشاء وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوي بسوهاج، وإزدواح طريق المنصورة / طناح / دكرنس/ المطرية بالدقهلية.

4- وبالنسبة للكبارى، من المتوقع أن يتم خلال العام المالى الجديد تنفيذ 4 كبارى على النيل (ديروط / سمالوط/ قوص / كلابشة)، و22 من الكبارى العلوية.

جدير بالذكر بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.