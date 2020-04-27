شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المشروعات فى مجال الزراعة والرى فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن النمو الاقتصادي يرتكز خلال الفترة الحالية علي جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والبالغة حوالي 2.1 تريليون جنيه فى الـ6 سنوات الماضية، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعا استثماريا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018/ ديمسبر 2019) بتكلفة كلية بلغت 591 مليار جنية للمشروعات المنتهية.

وعدد بيان وزيرة التخطيط الذي ألقته أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات العامة الأخيرة، حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام ونصف الماضيين في كافة المجالات التنموية، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والري والاسكان.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة والري من واقع بيان وزيرة التخطيط على النحو الآتى:

1- حفر وتطوير 225 بئرا جوفية وخزانا أرضيا.

2- توفير 18.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية.

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3- الاستفادة من 1.5 مليار متر مكعب من مياة الأمطار والسيول

4- تأهيل 262 كم من المجارى المائبة

5- تطوير شبكات الري في حوالي 17.6 ألف فدان

6- صيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم

7- زراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية

8- إضافة جبس زراعة بحوالي 84.3 ألف طن لزيادة خصوبة الاراضي الزراعية