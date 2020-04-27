شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام اللجنة العليا بجامعة القاهرة لتنفيذ قرارات الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة اتخاذ قرارا بتشكيل لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2020 بشأن نظم وإجراءات الدراسة والتقويم والامتحانات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/ 2020، يرصد "الخليج 365 " مهام عمل اللجنة:



1 - تتولى اللجنة وضع المعايير والضوابط العامة المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الثانى



2 - يترك لكل كلية الآليات الخاصة بها فى ضوء طبيعتها الخاصة، وعرضها لاعتمادها من اللجنة المشكلة ورئيس الجامعة.

3 - للجنة تلقى أية استفسارات من الكليات أو المعاهد.

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4 - تتولى اللجنة إبداءاء الرأى فى الاستفسارات الواردة إليها والتنسيق بين الكليات فى هذا الصدد

5 - تتولى اللجنة إعداد تقارير دورية تعرض على رئيس الجامعة عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسى الثانى وعمليات التقويم العادل فى ضوء تلك القرارات.

6 - تتولى اللجنة متابعة تنفيذ صدور قرارات أخرى عن المجلس الأعلى للجامعات متعلقة بهذا الشأن.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد اتخذ فى اجتماعه السبت الماضى برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور رؤساء الجامعات القرارات التالية بشان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى القرارات التالية:

أولا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، أو لحين الانتهاء من المناهج الدراسية، لكل الفرق الدراسية.

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وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التى استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب.

ثانيا: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات

1- يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التى كان من المزمع عقدها ففى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين: -

أعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثى – بحث مرجعي) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسى على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية)

ب عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التى تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدى الطلاب.

وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط)

2-حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التى أعدها الطالب فى مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار الكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الالكترونى للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا فى تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين