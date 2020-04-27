حدث ليلاً| تفاصيل اعترافات سما المصري وفحص فيديوهاتها وإصابة كاهنين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"مش محتاجه الشهرة".. تفاصيل اعترافات سما المصري أمام النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة كاهنين في محافظتين بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصابة كاهنين في دمياط وقنا، بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من نتائج التحاليل الخاصة بهما.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بقضية سما المصري.. النيابة تنتدب خبراء لفحص "مقاطع الفيديو وحساباتها الشخصية"

أمرت النيابة العامة اليوم الإثنين، ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة سما المصري بمواقع التواصل الاجتماعي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كامل الوزير: أجهزة تعقيم بالمترو وقطارات إضافية بخطوط الضواحي

قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إن 1.3 مليون مواطن استقلوا مترو الأنفاق يوم الخميس الماضي مقارنة ب2.5 مليون راكب يوميًا في الأيام العادية قبل تطبيق قرار حظر التجوال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

"عايزين العجلة تدور".. حسام الشاعر يكشف تفاصيل عودة السياحة الداخلية

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن وزير السياحة خالد العناني سيجتمع غدًا مع مسئولي غرف شركات السياحة وغرف الفنادق ومجموعة كبيرة من المسئولين غدًا لوضع ضوابط عودة السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن عودة السياحة مرتبط بقرار مجلس الوزراء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم يكشف بدائل امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البدائل المطروحة لامتحانات الثانوية العامة لا تضم امتحان القدرات، موضحًا أنه يجب اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، وليس وزارة التربية والتعليم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مُتحدث الحكومة: "سنعود لحياة من نوع خاص.. ومحدش يتكلم عن المقاهي دلوقتي"

طالب المسستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء بعدم الحديث عن فتح المقاهي في هذا التوقيت حتى دراسة وضعها وغيرها من الأمكان مثل "الجيم"، في ظل اتجاه الدولة لعودة تدريجية للحياة الطبيعية بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، متابعًا: "ستعود الحياة ولكنها حياة من نوع خاص".

للتفاصيل.. اضغط هنا

3 اصابات جديدة فقط في الصين ولا وفيات بكورونا

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد، وعدم حدوث أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأحد عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حاكم نيويورك: 15 مايو يمكن أن يشهد أول تخفيف محتمل للإغلاق

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن يتم البدء اعتبارًا من 15 مايو المقبل، في رفع بعض القيود المفروضة على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا في الولاية، الأكثر تضررًا في البلاد، وذلك مع استمرار تراجع حصيلة الوفيات اليومية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الإيجابية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتقدم بشأن إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية.

للتفاصيل.. اضغط هنا