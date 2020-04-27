شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة معروض الخضر واللحوم والسلع الغذائية بمنافذ "الوزارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطن، وذلك من خلال منافذ الزراعات المحمية الثابتة والمتنقلة خلال شهر رمضان .

أكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية لاكثر من 100 سلعة، موضحا أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها " البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان " وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى، وذلك بمنافذ الزراعات المحمية، وهناك تخفيضات من 20 الى 25 %، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية، أنه تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى، وهناك سعر مخفض على البط والارانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والاسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، مشير الى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد " فتحى "،أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار .