شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لجان متابعة لعروة البطاطس الصيفية لزيادة المعروض والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، تقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية والممارسات الجيدة اثناء حصاد محصول البطاطس الصيفية بالغيطان لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات .

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية لمتابعة محصول الخضر وخاصة والبطاطس الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية، ومن الخضروات الصيفى .

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وأضاف مدير إدارة الخضر، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات وتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

كانت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أكدت مع بداية زراعة محصول البطاطس، أن من الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية، إضافة الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية، رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدى المبيدات الموصى بها من الإدارة المركزية للمكافحة وزارة الزراعة، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدى المبيدات الموصى بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة .