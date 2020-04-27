شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات بين أجمل الأصوات فى حفظ القرآن الكريم أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طه محمد عبد الوهاب، خبير المقامات والأصوات، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، قررنا تنفيذ المسابقة الرمضانية تحت اسم "المغردون" هذا العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وهى مسابقة تتم كل عام تقدمها وتنفذها "مريم هليل".

وأضاف "عبد الوهاب" أنه تم عمل إعلان للمسابقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، تقدم إليها 120 متسابقا فى قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني، وظلت المسابقة تتلقى طلبات المتقدمين على مدار شهر، وسوف تتم إذاعة الحلقات على موقع التواصل الاجتماعى، الحلقة عبارة عن 2 من القراء ومنشد، تبث يوميا فى شهر رمضان، وسوف يتم اختيار أربعة متسابقين فى القرآن الكريم، وأربعة متسابقين فى الابتهال الدينى، وإعلان أسماء الفائزين وتسليمهم الجوائز المادية فى نهاية شهر رمضان، والجوائز المادية تبدأ من عشرة آلاف جنيه.

وتابع: أنه تقدم متسابقون من مختلف دول العالم، من بينهم القارئة الدولية حسناء خولالى من دولة المغرب، ضيفة شرف المسابقة، ولجنة التحكم مكونة من الشيخ محمد رشاد زغلول إمام في الأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، ومهندس الصوت، شادي عبد الوهاب، والشيخ عبد الله الطاروطي.

والدكتور "طه عبد الوهاب" هو صاحب مدرسة متميزة، اعتمدت على الفصل التام بين الموسيقى والمقامات، من حيث تغيير أسماء المقامات واستخدام مفردات جديدة لكتابة الأنغام لتكون بديلة عن النوتة الموسيقية، تتلخص فى استخدام الأشكال فى كتابة النغم فأصبحت "يا- را – فى –عا- سا- ما – وات" يا رافع السموات" بدلا من "دو- رى- مى- فا- صول – لا – سى"، وتعلم على يده كبار قراء القرآن الكريم.



أحد المتسابقين

أحد المتسابقين

أحد المتسابقين

أحد المتسابقين

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أحد المتسابقين

أحد المتسابقين

أحد المتسابقين

أحد المتسابقين