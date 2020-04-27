شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اقتران هلال رمضان برمز الجمال في منظر بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سماء مصر والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد 26 أبريل 2020، والانتقال نحو بداية الليل، اقتران هلال قمر شهر رمضان المبارك، مع كوكب الزهرة، في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية في تقرير لها، أنه سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس، يتوهج بضوء خافت، في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم، سواء هذه الليلة او خلال بضعة ليالي مقبله، ذلك الضوء نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر.

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من ناحية أخرى سيبقى كوكب الزهرة مشاهدا طوال ليالي شهر رمضان باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل، وحاليا يظهر الكوكب قرصه مضاء بنسبة 28.6 % بنور الشمس عند رؤيته من خلال التلسكوب، وسوف تتناقص إضاءة قرصه يوما بعد يوم وبحلول منتصف مايو سيظهر مثل الهلال عبر التلسكوب