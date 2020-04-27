شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: هيئة النظافة ترفع 8 آلاف طن قمامة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أن معدات هيئة النظافة ترفع يوميا 8 آلاف طن يوميا، بالإضافة إلى تدشين حملات موسعة بالأحياء والمدن لرفع تراكمات المخلفات المتواجدة منذ سنوات بمناطق مختلفة مثل "الزرايب والبراجيل والصفا والمروة بالهرم، المعسكر بأوسيم، وغيرها" .

وأضافت محافظة الجيزة، أن هناك توجيهات بتكثيف حملات النظافة للقضاء على تراكمات القمامة مع رفع حالة النظافة العامة بالشوارع تجريد الأتربة بالشوارع، بالتزامن مع استمرار حملات التعقيم يوميا بكافة الشوارع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأجهزة الأحياء.

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة خاصة مع انعدام الحركة المرورية مما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبى الطرق.

وشدد المحافظ على مسئولى هيئة النظافة بضرورة الالتزام بكافة المعايير الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية العاملين والخاصة بارتداء الكمامات والقفازات خلال أوقات العمل، كما وجه المحافظ مسئولى الهيئة بالتنسيق مع الأحياء لتنفيذ عدد من النماذج لواجهات جمالية بمحيط محطات المناولة.