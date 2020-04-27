شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تخصيص جامعة القاهرة 10 ملايين جنيه لإيجاد علاج لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قراراً بدعم الفرق البحثية المشكلة من الجامعة لإيجاد لقاح أو مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لاستمرار مواصلة الجهود البحثية وتوفير احتياجاتها اللازمة لاستكمال الأبحاث العلمية الجارية.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لجهود جامعة القاهرة فى هذا الشأن.

1- الفرق البحثية بجامعة القاهرة تتشكل من 25 باحثاً وعالماً تضم عدد من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام.

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2 - تعمل الفرق البحثية داخل معامل الجامعة لإيجاد علاج لفيروس كورونا

3 - جامعة القاهرة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمي في كافة المجالات خلال الفترة الماضية، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة على البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولى فقط.

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‏4 - جامعة القاهرة لن تبخل بجهد علمائها أو ما تتطلبه من ميزانيات لإيجاد حل علمي لمواجهة فيروس كورونا.

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5 - صدر حتى الآن من الفريق البحثى بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences .

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6 - البحث الثانى حول (التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.

7 -البحث الأول انتهى إلى التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكرورنا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78، ويحتاج إلى الحصول علي بروتين spike حتى يمكن إنتاج دواء مضاد ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.

8 - البحث الثانى أوصى البحث باستخدام أدوية مثل Sofosburvir و Remdisivir و Ribavirin لاعطاء نتائج بفاعلية ضد فيروس كورونا المستجد، وامكانية تطبيق إستخدام هذه الأدوية على خلايا ( Cell Line ) ومن ثم تطبيقها على التجارب السريرية.