التموين: استمرار طرح كوبونات المشتريات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح كوبونات المشتريات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، ويسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من فروع المجمعات الاستهلاكية، كما يمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التموين وكذلك الصحفة الرسمية للوزارة على الفيس بوك.

‎وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب احد المواطنين، وهى الفكرة التى لاقت ترحيباً وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعى، لمساعدة المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية.

وأشار إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.