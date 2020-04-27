شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مستمرون بكل حزم فى إزالة التعديات وإحالة 144 قيادة للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، نجاح الدولة فى استرداد 3 ملايين و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و7114 فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات وقعت خلال 18 يومًا فقط.



وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، " إن هؤلاء المواطنين استغلوا الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بمنتهى القوة والحزم مع المخالفين، ليعلق الإعلامى: "إحنا عاوزين ضابط لكل مواطن".

وأضاف: "مستمرون بإزالة كافة التعديات بالبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.. وشغالين ليل ونهار"، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إحالة 144 قيادة بالوحدات المحلية لجهات التحقيق.