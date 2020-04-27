شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية الأحزاب: سيناء مقصد للتنمية والاستثمار وبها كل المقومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أحد أقوى الاقتصاديات الناشئة فى العالم، متطرقًا لافتتاحات مشروعات الرئيس السيسى مؤخرًا فى سيناء، باعتبار أن سيناء مقصد للتنمية، بالإضافة لدور الدولة فى الحرب على الأرهاب، وتحولت سيناء إلى مقصد للتنمية، ويتم عمل فيها عشرات المشروعات، مؤكدًا أن الأمن وقوانين الاستثمار و وسائل النقل متوفرة فى سيناء، ولذلك فكل مقومات الاستثمار متوفرة بالكامل.

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وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، على التليفزيون المصرى، أن سيناء تضم مشاريع واستثمارات كبيرة، وهو ماحدث فى الافتتاحات الأخيرة للرئيس السيسى فى سيناء، مشيرًا فى الوقت نفسه لحديث الرئيس السيسى عن أزمة العالقين بالخارج، وهى التى أكد فيها سعى الدولة لعودة كافة العالقين، مشيدا بتصريحات الرئيس السيسى، فى ظل تعقيدات صعبة ومختلفة فى ملف العالقين.

وأضاف محمود فيصل، أن هناك رغبة كبير من العالقين بالخارج، وكذلك المقيمين لديهم رغبة كبيرة فى الرجوع لمصر، خاصة فى ظل توقف المدارس بالخارج، وكذلك شهر رمضان، مؤكدًا أن المصريين بالخارج كانت لديهم غيرة على الرجوع لوطنهم فى ظل تلك الظروف.