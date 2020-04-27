شكرا لقرائتكم خبر عن «عضو فريق عزل كفر الدوار»: شفاء 11 مصابا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالفتاح اللافي، استشاري الأمراض الصدرية، عضو فريق الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار أن ١١ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، تحولت حالتهم من إيجابى إلى سلبى.

وأوضح «اللافى» أن المتعافين من الفيروس ينتمون إلى عدة محافظات وأن حالتهم الصحية جيدة ونتائج المسحات الخاصة بهم جميعا سلبية.

وبدأت مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، في استقبال المصابين بفيروس كورونا إعتبارًا من 16 إبريل الماضى، وخرج من المستشفى 35 حالة منهم 14 إلى نُزل الشباب و21 إلى منازلهم.