شكرا لقرائتكم خبر عن «عضو فريق عزل كفر الدوار»: شفاء 11 مصابا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالفتاح اللافي، استشاري الأمراض الصدرية، عضو فريق الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار أن ١١ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، تحولت حالتهم من إيجابى إلى سلبى.
وأوضح «اللافى» أن المتعافين من الفيروس ينتمون إلى عدة محافظات وأن حالتهم الصحية جيدة ونتائج المسحات الخاصة بهم جميعا سلبية.
وبدأت مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، في استقبال المصابين بفيروس كورونا إعتبارًا من 16 إبريل الماضى، وخرج من المستشفى 35 حالة منهم 14 إلى نُزل الشباب و21 إلى منازلهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,534
-
تعافي
1,176
-
وفيات
317
كانت هذه تفاصيل خبر «عضو فريق عزل كفر الدوار»: شفاء 11 مصابا بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.