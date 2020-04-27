شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يسخر من تهنئة ترامب لزوجته ميلانيا بعيد ميلادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سخر المهندس نجيب ساويرس، الأحد، من تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزوجته ميلانيا، عبر صفحته الشخصية على تويتر.

وقال ساويرس: «يا راجل يا منافق»، مستخدماً تعبيرا ضاحكا.

وقد نشر ترامب، عبر صفحته الشخصية على تويتر، تغريدة يهنيء فيها زوجته بعيد ميلادها الخمسين، وكتب: «عيد ميلاد سعيد ميلانيا، سيدة أمريكا الأولى العظيمة».