شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يسخر من تهنئة ترامب لزوجته ميلانيا بعيد ميلادها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سخر المهندس نجيب ساويرس، الأحد، من تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزوجته ميلانيا، عبر صفحته الشخصية على تويتر.
وقال ساويرس: «يا راجل يا منافق»، مستخدماً تعبيرا ضاحكا.
وقد نشر ترامب، عبر صفحته الشخصية على تويتر، تغريدة يهنيء فيها زوجته بعيد ميلادها الخمسين، وكتب: «عيد ميلاد سعيد ميلانيا، سيدة أمريكا الأولى العظيمة».
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