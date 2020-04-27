شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب حزمة مالية من «النقد الدولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت الحكومة والبنك المركزى طلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، ووصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولى، بمقر المجلس، إن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على أرض صلبة أمام تداعيات «كورونا» قياسًا بالعالم.

وعلى صعيد متصل، استأنفت وزارتا العدل والداخلية، أمس، الخدمات المقدمة للجمهور، بمكاتب الشهر العقارى والمحاكم والمرور، جزئيًا بشكل تدريجى، وبدأت وحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية فى استقبال المواطنين، وحرص الضباط على تنفيذ شرط اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة ارتداء «كمامة» للمترددين على المرور.

وواصلت مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعى على مستوى الجمهورية، أمس، صرف المرحلة الثانية من مِنحة العمالة غير المنتظمة، والتى تم تخصيصها ضمن إجراءات الدولة للتخفيف عن عمال اليومية الذين انقطعت أعمالهم نتيحة تدابير الدولة لمواجهة انتشار «كورونا».