شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى»: استرداد 3.8 مليون متر من التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استرداد 3 ملايين و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة، و7114 فدانًا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات، بإقامة مبانٍ وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها، مستغلين الظروف الحالية فى أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأشاد «شعراوى» بالجهود التى نفذتها المحافظات حتى الآن لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف.

وشدد «شعراوى» على أن المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة التعديات التى تم حصرها، بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مطالبًا القيادات المحلية، بالمرور بصورة دورية فى نطاق عملهم، لرصد أى مخالفات جديدة، خاصة فى أيام الإجازات، وإزالتها فورًا.

وتلقى «شعراوى» تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات، أمس، حول جهود المحافظات حتى الآن فيما يخص تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، والتصدى لمحاولات بعض المواطنين الذين يستغلون الظروف الحالية فى الدولة.

وذكر التقرير أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون منذ تكليفات رئيس الجمهورية فى إزالة 3049 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد نحو 3 ملايين و813 ألف متر مربع، كما أزالت 638 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة، ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة نحو 7114 فدانًا، لافتًا إلى إزالة 4176 حالة لمخالفات البناء على مساحة 334 ألف متر مربع، وإزالة 7617 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 1850 فدانًا (أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين).

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