شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإنفاق على تنمية سيناء تجاوز الـ600 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء، إنه فى مثل هذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابها الوطنى، وما كان هذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضتها مصر على كل الجبهات لتحریر سیناء.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «تحیة خالدة فى هذا الیوم المجید إلى شهدائنا الأبرار من أبناء هذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصرى، وكل من شارك فى صناعة هذه الملحمة التاریخیة.. عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غالٍ ونفیس.. كل عام وأنتم بخير».

وأصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فى هذا السياق دراسة بعنوان: «سيناء رؤية جديدة للتنمية 2014- 2020»، رصدت التغيرات التى حدثت خلال تلك الفترة ومعدلات التنمية التى حصلت عليها شبه جزيرة سيناء، أشار خلالها إلى أن حجم الإنفاق على تنمية سيناء تجاوز 600 مليـار جنيـه، طـال بنيتهـا التحتيـة، واستعرضت الدراسة كيفية توفير مخصصات مالية لتنمية سيناء، وأوضحت أن الدولة اتخذت نهجًا جديدًا لتمويل مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء.