شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة فى السلع الغذائية واستقرار الأسعار فى ثالث أيام الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأسواق المحلية للسلع والمواد الغذائية استقراراً فى ثالث أيام شهر رمضان، بتوافر كميات كبيرة من السلع الاستراتجية والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والألبان، فى الوقت الذى تشهد فيه إقبالا محدودا، بعدما تكالب المواطنون على الأسواق والمحال فى نهاية الأسبوع الماضى لشراء احتياجاتهم.

وقال محسن الفيومى، عضو مجلس أمناء سوق الجملة فى مدينة 6 أكتوبر، إن حركة البيع والشراء فى سوق الجملة ومحال التجزئة تشهد استقرارا ملحوظا فى ثالث أيام شهر رمضان بأسعار «طبيعية» للخضار والفاكهة تتناسب مع مواسمها الاعتيادية دون تلقى شكاوى من مواطنين بشأن الأسعار.

وأشاد «الفيومى» بإجراءات التعقيم والوقاية الذى تشهدها السوق فى إطار خطط الدولة للتصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أساليب الوقاية باتت جزءا من الحياة اليومية بالسوق.

وعن أسعار الليمون ورصد شكاوى بشأن ارتفاعها لتتجاوز الـ20 جنيها للكيلو، قال «الفيومى» إن أسعاره طبيعية بالنسبة لموسمه، لكن الإقبال عليه تضاعف خلال اليومين الماضيين تزامنا مع حلول شهر رمضان، مؤكدا توافره بشكل مستقر فى أسواق الجملة ومحال التجزئة.

وأكد أن حركة البضائع والخضر والفاكهة الواردة إلى السوق والصادرة منه تسير بشكل اعتيادى ومستقر، بعد أن تم التصريح بالسير فى فترات حظر التجول، وذلك للتيسير على حركة التجارة عموما وعلى المواطنين أنفسهم.

وأشاد صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالاتحاد العام للغرف التجارية، باستثناء محال الحلويات والسماح لها بالفتح يومى الجمعة والسبت خلال شهر رمضان ومعاملتها معاملة محال السلع الغذائية، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء دفع حركة الرواج فى قطاع الحلويات للانتعاش ومنحها «قبلة الحياة»، ذلك بعد أن كانت التوقعات قاتمة بشأن استمرار القطاع فى تأدية دوره فى السوق بسبب تداعيات وسلبيات أزمة كورونا.

وقال العبد لـ«المصرى اليوم»: فتح المحال يومى الجمعة والسبت دفع الرواج للأمام نوعا ما، خاصة أن اليومين إجازة، وتنشط فيهما الزيارات العائلية وما يصاحبها من تردد على محال الحلويات، لكننا نطمح إلى أن يمد الفتح يوميا حتى السادسة وليس قصرا على الخامسة، لإعطاء المواطنين والعمال على حد سواء فرصة تلبية احتياجات السوق.

فى سياق متصل، قال أيمن عبدالرحمن الأفندى، عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن الغرفة التجارية أنشأت غرفة عمليات وإدارة أزمات لمتابعة وضع الأسواق خلال شهر رمضان لتوافر السلع، موضحا أن هذه المبادرة تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقام داخل المراكز التجارية بكافة مراكز المحافظة ليستفيد المواطنون من تخفيض الأسعار، حيث تصل نسبة التخفيضات من 5 إلى 20%.

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وأضاف «الأفندى» أن حالة السوق مستقرة، وكافة السلع متوافرة، خاصة السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، كما أن محال البقالة التموينية والمخابز تعمل بشكل طبيعى وتفتح فى مواعيدها الرسمية.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين، سواء فيما يتعلق بقرار الحظر لضمان سلامة الشعب ككل، أو فيما يخص شراء السلع، فلابد أن تكون عمليات الشراء طبيعية وعلى قدر الاحتياجات، وعدم التكالب على أى سلعة فى ظل تكاتف كافة الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع لضمان استقرار السوق، وهو ما يتم حاليا، ولذلك توافر السلع واضح لمختلف الأنواع، والمتابعة لحظية للسوق سواء من الغرف التجارية أو الجهات المعنية الأخرى.