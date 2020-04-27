شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «مودة» تتخطى حاجز مليون متابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع فريق عمل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» لمتابعة العمل بالمشروع خصوصًا متابعة التفاعل مع متابعى منصة مودة، فى ظل ارتفاع استخدام المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض فريق المشروع ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على المنصة الرقمية www.mawadda-eg.com بشكل ملحوظ وتسجيله ما يزيد على مليون و١٠٠ ألف زائر بينما سجل نحو ١٠٠ ألف مستفيد من المحتوى العلمى المقدم عبر المنصة منذ إطلاق المنصة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ديسمبر الماضى.