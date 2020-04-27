شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: تحرير سيناء سيظل شاهدًا على معركة نضال وكفاح طویل خاضتها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: فى ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء، إنه فى مثل هذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابها الوطنى، وما كان هذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضتها مصر على كل الجبهات لتحریر سیناء.

وأضاف: «تحیة خالدة فى هذا الیوم المجید إلى شهدائنا الأبرار من أبناء هذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصرى، وكل من شارك فى صناعة هذه الملحمة التاریخیة.. عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غالٍ ونفیس.كل عام وأنتم بخير».

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أصدر فى هذا السياق دراسة بعنوان: «سيناء رؤية جديدة للتنمية 2014- 2020»، رصدت التغيرات التى حدثت خلال تلك الفترة ومعدلات التنمية التى حصلت عليها شبه جزيرة سيناء، أشار خلالها إلى أن حجم الإنفاق على تنمية سيناء تجاوز 600 مليـار جنيـه، طـال بنيتهـا التحتيـة، سـواء مـن جانــب ربطهــا بالــوادى والدلتــا عــن طريــق شــبكة أنفــاق تمتــد تحــت ميــاه قنــاة الســويس، تكملهــا شـبكة جديـدة مـن الكبـارى والطـرق تجـرى لربطها بالدلتا بالإضافة إلى الانتهاء من تشييد محطـات عـدة لتحليـة ميـاه البحـر لتوفيـر ميـاه تخـدم الأغراض التنمويـة، بالتزامــن مــع ذلــك يتم إنشــاء عــدد مــن محطــات الطاقــة المتجــددة، لتوفيــر القــوة الدافعــة للنشــاطات الاقتصادية العديــدة التــى يجــرى إنشــاؤها فــى المجالات الصناعيــة، والســياحية، والزراعيــة، بجانب الاهتمام بإنشاء عدد من المدارس وتحسين حالة المستشفيات القائمة هناك.

واستعرضت الدراسة فى الفصل الأول كيفية توفير مخصصات مالية لتنمية سيناء، وأوضحت أن الدولة اتخذت نهجًا جديدًا لتمويل مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء، لطالمـا عانـت سـيناء مـن الإهمال والتهميـش علـى صعيـد التنميـة، سـواء البشـرية أو الاقتصاديـة، لـذا فإن إقالتهـا مـن عثرتهـا كان يتطلب زيادة المخصصات المالية فى الموازنة العامة، وبالتالى لجأت الدولة إلى نوع جديد مــن التمويــل يكــون فيــه التمويــل للتخطيــط منفصلًا عن التمويل للتنفيذ، بحيث يجرى التخطيط على المستوى الاستراتيجى بعيدًا عن التغيرات فى المناصب التنفيذية، ويتضـح هـذا النهـج الجديد لـدى تنـاول إنفـاق الموازنـة العامـة فى الأمدين القصيـر والطويـل.

وأضافت الدراسة: حظيت شبه جزيرة سيناء بعدد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة السابقة، فكان من نصيب محافظة شمال سيناء 18 مشروعاً جار العمل فيها، منها مدينة رفح الجديدة التى تم إنشاؤها بتكلفة 1.38 مليار جنيه، بجانب عدد من المشروعات التعليمية والصناعية، مثل إنشاء مصنع الرخام جفجافة.

أما محافظة جنوب سيناء، فكشفت الدراسة أنه كان من نصيبها 38 مشروعاً متنوعة، أبرزها إنشاء مطار رأس سدر الدولى بتكلفة 3 مليارات جنيه، بجانب تطوير المناطق الخطرة، مثل الرويسات بتكلفة 317 مليون جنيه، مرورا بتطوير مستشفى أورديس بتكلفة 70 مليون جنيه.

وتابعت: صاحب المشروعات التنموية داخل شبه الجزيرة عدد من مشروعات البنية التحتية، والتى تتمثل فى عدد من المشروعات التى تهدف إلى تسـهيل إنتـاج ونقـل البضائـع والمـواد الخـام إلـى المصانـع، بالإضافة إلـى توزيـع المنتجـات بالأسواق، بهدف ربط شبه الجزيرة بباقى محافظات الجمهورية، لتتحول إلى منطقة جذب استثمارية، تمثلت هذه المشروعات فى تشييد أنفاق قناة السويس، حيث شارك أكثر من 2500 مهندس وفنى وعامل فى تشييد 5 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من يوليو 2016 حتى 2019.

وأشارت الدراسة إلى أن المشـروع يتمثل فـى نفقـى الإسماعيلية اللذيـن يصلان إلـى سـيناء فـى مـدة زمنيـة تتـراوح بيـن 15-20 دقيقـة، ونفقـى بورسـعيد اللذيـن يربطـان غـرب مـدن القنـاة بشـرقها لتسـهيل حركـة التجـارة فـى منطقـة إقليـم قنـاة السـويس، هـذا إلـى جانـب نفـق الشـهيد أحمـد حمـدى بالسـويس.

وتابعت: كمــا يســتهدف ربــط ســيناء بدلتــا النيــل وإنهــاء معانــاة المواطن شــبه اليوميــة فى التنقل من مكان لآخر، بالإضافة إلى تشييد عدد مـن الكبـارى العائمـة الهادفـة لتسـهيل حركـة عبـور المواطنـن والبضائـع، مـع القضـاء علـى مشـكلة الزحـام والتكـدس بسـبب المعديات، وتيسيـر تـداول البضائـع وحركـة انتقالهـا بـين شـرق وغـرب مـدن القنـاة.

وفى شهر أبريل الحالى، قالت الدراسة إنه تم افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، الذى افتتــح مــن أجــل ربــط ســيناء بباقى أرض الوطــن، ويتكــون النفــق مــن حارتـيـن مروريتـيـن؛ كل حــارة بعرض 3.6 متر، أما ارتفاع النفق فهو 5.5 متر.. كما شهدت إنشاء أعداد من الكبارى والطرق خلال السنوات الأخيرة، منها الطريق الأوسط بشرم الشيخ وتـم افتتاحـه فى ديسمبر 2015، وتكلفته 120 مليون جنيه، وطريق شرم الشيخ الجديد ويمر بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وطور سيناء حتى يصل إلى شرم الشيخ، بطول 342 كيلو وبتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وحول طريق وادى سعال - سانت كاترين، كشفت الدراسة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه فى أكتوبر 2019 ويبلغ طوله 75 كيلومترا، بتكلفة 300 مليون جنيه.. ومحور 30 يونيو الذى بدأ العمل فيه فى فبراير 2015 حتى نوفمبر 2019، بتكلفة 5.212 مليار جنيه، ويبلغ طوله 95 كيلومترا، ثم طريق الجلالة الذى يعـد الأسهل للوصـول إلى الغردقـة، ويبلغ طوله 5 كيلومترات، ويهدف إلى تنمية منطقة العين السخنة ومدينة الجلالة.

أما طريق العين السخنة- الزعفرانة، فقالت إنه يتميـز الطريـق باتجاهين وعـدد 3 حـارات مروريـة بـكل اتجاه، ويبـدأ مـن منطقـة جنـوب بورسـعيد حتى الكيلـو 92 بطريـق الإسـماعيلية الصحراوى، ويقطع طريق السويس والعين السخنة فى منطقة وادى حجول ليتجه جنوبا حتى طريق بنى سويف والزعفرانة.

وبالنسبة للمطارات، فكان من نصيب شبه الجزيرة إنشاء ثلاثة مطارات هى: (مطار البردويل- مطار سانت كاترين- مطار رأس سدر الدولى الذى جارى إنشاؤه).

وأكدت الدراسة أن مشروعات التنمية لم تتوقف عند ذلك، بل انتقلت الدولة إلى تنفيذ عدد من المشروعات للخدمات الأساسية متمثلة فى محطات تحلية المياه، إذ تم إنشاء 20 محطة تحلية مياه بسيناء، وذلك بتكلفة 13 مليار جنيه، أهمها «محطة تحلية مياة أبوالجلود فى شمال سيناء - ومحطة تحلية البحر بحى المساعيد- ومحطة التحلية بمدينة الطور- ومحطة تحلية مياه البحر بدهب- ومحطة تحلية نويبع- ومحطة تحلية مدينة الجلالة- ومحطة بحر البقر- ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم».

وأضافت: وكان من نصيب شبه جزيرة سيناء عدد من مشروعات الطاقة المتعددة، أولاً: مشروعات طاقة الرياح، حيث تم تشييد مشروع محطة رياح جبل الزيت، واحـدة مـن أكـبر محطـات الريـاح فى العالـم مـن حيـث المساحة والقـدرة وعـدد التوربينـات، حيـث تقـع المحطـة علـى مسـاحة 100 كـيلومتر جنـوب مدينـة رأس غـارب، حيث تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بتكلفة 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى محطة رياح رأس غارب حيث تم تأسيسها بمشاركة القطاع الخاص بتكلفة وصلت إلى 400 مليون دولار.

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أما الطاقة الشمسية، فقالت الدراسة إنه تم تشييد محطة أبوغرادق للطاقة الشمسية، تقـع محطـة الطاقـة الشمسـية بتجمـع قريـة أبـوغرادق التابعـة لمدينة أبورديـس بمحافظـة جنـوب سـيناء، ذلك بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بشمال سيناء، وشبكة الكهرباء بجنوب سيناء.

لم تتوقف التنمية عند مشروعات الطاقة والبنية التحتية فقط- وفق الدراسة- بل اهتمت الدولة بزيادة الاستثمارات فى الخدمات الخاصة بالمواطن، ففى مجال التعليم ما قبل الجامعى، نلاحظ زيادة عدد الفصول الدراسية فى سيناء لتصل إلى عدد ٥٠٢١ فصلاً دراسياً عام 2019.

وجاء فى الدراسة: أما فى مجال التعليم الجامعى، فتحظى مدينة العريش بجامعة سيناء، والتى وصل عدد الطلاب المقيدين بها إلى 9138 طالبا، بجانب تشييد عدد من المعاهد الخاصة والتى تسع 4 آلاف طالب.، وجار إنشاء جامعــة ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولهــا ثلاثــة أفــرع فى الطــور بعــدد 6 كليــات، وشــرم الشــيخ بعــدد كليتــين، ورأس ســدر بعـدد 3 كليـات.

وكان للقطاع الصحى نصيب فى خطة التنمية، فبها عدد من المستشفيات التى أقامتها القوات المسلحة، ومن المستهدف فى خطة تنمية سيناء زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات لتصل إلى 6000 سرير لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة، من خلال إنشاء 55 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، و23 مستشفى خاصاً.

وأوضحت الدراسة أن الجهات التنفيذية انتهت من تطوير عدد من المستشفيات القائمة، منها (تطوير مستشفى أبورديس- تطوير مستشفى العريش العام)، كما تم الانتهاء من إنشاء عدد من المستشفيات، منها (إنشاء مستشفى نخل المركزى الجديد- إنشاء مستشفى بئر العبد المركزى).

وأشارت إلى أن التنمية شملت أيضًا إنشاء عدد من المجمعات الصناعية الكبرى بسيناء، حيث تم إنشاء (مجمع الأسمدة الفوسفاتية- مصنع الرفلة الثالث بالسويس- مجمع مصانع الرخام بجفجافة).

وفى مجال السياحة، تم تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداء من 20 فبراير، بجانب رفع كفاءة 400 عامل بالفنادق والمطاعم والمنتجعات بشرم الشيخ وتدريبهم.

أما فى المجال العقارى، فقالت الدراسة: تم تشييد عدد من المشروعات العقارية المهمة منها (مدينة رفح الجديدة- مشروع الجلالة)، أما السدود فتم الانتهاء من مشاريع لحماية السدود والأراضى، منها (مشروع سد البيضا بمدينة دهب- مشروع حماية منفذ طابا البرى ووادى المحاش).

وفى نهاية الدراسة أشارت إلى مشروع إقليم قناة السويس، حيث تم افتتاحه بعد الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة فى 2015، بهدف تسيير حركة الملاحة البحرية، وتبع ذلك مشروع لإنشاء المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا، ويتكون من 6 مـوانئ بحريـة (مينـاءان شـرق وغـرب بورسـعيد، مينـاء العريـش، مينـاء العـين السـخنة، مينـاء الطـور، ومينـاء الأدبية)، بالإضافة إلى 4 مناطــق صناعيــة بشــرق بورســعيد، ومنطقــة تكنولوجيــة بشــرق الإســماعيلية، وأخــرى بالقنطـرة، بالإضافة إلى منطقـة صناعيـة بالعيـن السـخنة.