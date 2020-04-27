شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات النيابة: سما المصرى تحدثت مع متابعيها وحثتهم على التقاط صور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصرى، قالت بالتحقيقات إنها نشرت مقاطع وصور لها على حسابها بموقع "Instagram" غير قاصدة الربح من ذلك، نافية - ابتداءً - نشرها أى مقاطع أو صور لها بأى مواقع أخرى خلاف الموقعين المذكورين، ثم عادت المتهمة فى موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها - منذ شهر مضى - حساب شخصى بتطبيق للتواصل الاجتماعى يسمى "loops"، تُجرى عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجرى لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم فى تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعى هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "instagram" كدعاية لظهورها بتطبيق "loops"، وأن الإيحاء الذى اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر فى صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

كما ادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "Facebook"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذى ادعت سرقته.

يشار إلى أن النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمر بحبس المتهمة سما المصرى أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.