شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف وخطط عمل لنواب المحافظين من شباب تنسيقية الأحزاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نواب المحافظين من شباب تنسيقية الأحزاب نشاطهم المكثف على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، حيث أجرى نائب محافظ بورسعيد جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتأكيد على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأجرى المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة تفقدية موسعة شملت المرور على العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف أحياء المحافظة لمتابعة سير الأعمال بها، وآخر تطورات الموقف التنفيذى بالمشروعات الحالية، وذلك بمرافقه مسئول الرقابة الإدارية.



تنسيقية شباب الأحزاب محافظة بورسعيد

وخلال الجولة الميدانية الموسعة أكد نائب المحافظ استمرار سير العمل بكل قوة فى جميع المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتأكيد على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل جميع المشروعات حرصا على سلامة جموع العمال لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، كما حرص نائب المحافظ على الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الجهات المعنية المتعلقة بصحة وسلامة العمال فى كل المشروعات والتنبيه على المسؤلين باتباع الإرشادات وعدم الإخلال بها.

كما قاد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يرافقه السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة، حملة إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بمنيل شيحة على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحه بمركز ومدينة أبو النمرس، حيث تمت إزالة مخالفات بناء على الأراضى الزراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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فيما تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة بشوارع مدينة قنا شملت محيط البنك الاهلي وبنك مصر والبريد وشوارع منطقة حوض 10 بمدينة قنا، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة .

فى سياق متصل واصل السيد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف اجتماعاته بلجنة تنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي بالمحافظة، ضمن الجهود المتواصل لتعظيم دور المجتمع المدنى فى كل المجالات التنموية ومختلف القضايا التى تهم المواطنين، وفى إطار خطة المحافظة التنموية التى ترتكز على حشد كل الجهود الرسمية وغير الرسمية لتحقيق نقلة نوعية فى كل القطاعات، خاصة فى الفترة الحالية .



تنسيقية شباب الأحزاب بنى سويف

فيما تفقد نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ، عضو محلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحدائق والمنتزهات بشارع الجيش وشارع قناة السويس للتأكد من خلوها من المواطنين و مدينة جمصة للتأكد من عدم تواجد مواطنين فى الشواطئ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الشواطئ والحدائق العامة.



تنسيقية شباب الأحزاب المنوفية

فيما تفقد نائب محافظ المنوفية حديقة الطفل والياسمين بشبين الكوم برفقه المحافظ وذلك للتأكد على تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث أجرى نائب المحافظ محمد موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة تفقدية لمتابعة إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات والمحال العامة والتجارية تزامناً مع أعياد الربيع وشم النسيم كإجراء إحترازى في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نقل العدوى بين المواطنين، يأتى هذا فى إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتصدى بكل حزم لمنع أى مظاهر للاحتفالات.