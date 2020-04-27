شكرا لقرائتكم خبر عن "ورلد ميترز": إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 3 ملايين حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فى مختلف دول العالم من 3 ملايين حالة، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون و988 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وتخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاجز الـ 206 آلاف حالة فى مختلف بلدان العالم التى ظهر فيها، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 237 إصابة، وكشفت وزارة الصحة السعودية عن 142 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة، وتسجيل 1223 إصابة جديدة بالوباء.

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وفيما تم تسجيل 336 وفاة جديدة بفيروس كورونا بمستشفيات إنجلترا ليرتفع الإجمالى إلى 18420، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالى الإصابات 2975.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء، وأفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 26 حالة.

هولندا أعلنت عن تسجيل 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 37845، وكشفت وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت إيران ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل تعداد المصابين بفيروس كورونا 90481، فى حين وصل تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 5710.