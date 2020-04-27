شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": استمرار توزيع كمامات على العاملين فى استلام القمح لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020، فى ظل تنظيم استلام المحصول بجداول منظمة منعا للتزاحم أمام أماكن التخزين، مع استمرار توزيع كمامات على العاملين والسائقين الذين يستقلون السيارات المحملة بالمحصول.

على جانب آخر تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة، واستمرار فتح المواقع التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 453 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون متطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن، كما يوجد لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وأيضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.