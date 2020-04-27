شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لكورونا و10حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

التعليم: اختبار نهاية العام لأولى ثانوى فى موعده ومن لم يؤده يرسب وله دور ثان

التعليم تعلن طرق تسليم مشروع البحث لطلاب النقل والإعدادية خلال أيام

فيديو.. وزيرة الصحة توجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها جيش مصر الأبيض

الصحة: تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

الصحة: فحص 500 ألف قادم من الخارج منذ بدء أزمة كورونا وحتى تعليق الرحلات

الزراعة: وصول 20 ألف رأس من العجول الحية البرازيلية.. وتشكيل لجان للفحص

الزراعة:صادرات 3محاصيل خضر وفاكهة تتخطى1.7مليون طن.. والموالح بالمقدمة

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"الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم.. وتحمل الحوادث أهم مميزاتها

وزير السياحة يلغى ترخيص فندق بشرم الشيخ ويغلق مطعمين فى القاهرة

السياحة: تخفيضات على سعر الوقود للطيران الداخلى دعما لحركة السياحة

القوى العاملة: 7 مصريين يحصلون على 1.3مليون جنيه مستحقات عملهم بالسعودية

وزير التنمية المحلية: استرداد 3.8 مليون متر مربع و7114 فدان من أراضى الدولة

النقل: نقل 239 ألف راكب أمس عبر السكة الحديد مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لأكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية