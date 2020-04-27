شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: بوريس جونسون يعود للعمل مع تزايد الضغوط على حكومته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عاد إلى داونينج ستريت مساء الأحد مع تعرض حكومته لضغوط بسبب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، حيث حذر الوزراء من أن الابتعاد الجسدى يجب أن يصبح "الوضع الطبيعى الجديد" حتى عندما يتم تخفيف الإغلاق.

ومع الضغط على رئيس الوزراء لشرح كيف يمكن إعادة فتح المدارس والشركات دون تعريض الحياة للخطر، أعطت الحكومة أوضح إشارة حتى الآن عن كيفية تأملها فى إدارة المرحلة التالية من الوباء، بما فى ذلك فرض قيود الحجر الصحى على جميع الوافدين إلى مطارات المملكة المتحدة.

وبلغ عدد وفيات المستشفيات التى تم الإعلان عنها يوم الأحد 413 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالى إلى 20732، وكان هذا أقل إجمالى يومى منذ نهاية مارس، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى خلال الأسبوع.

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وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، الذى ينوب عن رئيس الوزراء منذ نقل جونسون إلى المستشفى لإصابته بكورونا الشهر الماضى، يوم الأحد، إنه من غير المتصور أن يتمكن الأطفال من العودة إلى المدرسة، دون "إجراءات إضافية" للتحقق من انتشار الفيروس.

واقترح أيضًا على الشركات التى تأمل فى العودة إلى العمل فى ما أسماه "المرحلة الثانية" من الأزمة أن تتعلم من المحلات التجارية الأساسية وأماكن العمل الأخرى التى ظلت مفتوحة، مع إعطاء مثال على طوابير بعيدة عن المتاجر الكبيرة.

وقال "هناك جميع أنواع الاحتياطات التى اتخذتها الشركات، إذا كنت تعتقد أن هذه هى الإجراءات التى اتخذناها للشركات الأساسية التى لم يتم إغلاقها، يمكنك أن ترى كيف يمكن توسيعها بطرق مختلفة إلى الشركات غير الأساسية المغلقة حاليًا".