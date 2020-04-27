شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد أحمد المنسى: حزنى تبدل إلى فرح وفخر أثناء مشاهدة "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسى، إن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بالاتصال بها ويقولون لها إنهم يبكون أثناء مشاهدة مسلسل الاختيار، فكان ردها أنها عاشت كل هذه الأحداث فى الحقيقة، فهى تشاهد العمل بفرحة كبيرة، مشيرة إلى أن حمزة ابن الشهيد المنسى يبلغ حاليا من العمر 12 عاما، وكان الشهيد يحكى له عن سيناء، مؤكدة أن الشهيد المنسى تمنى الاستشهاد يوم استشهاد المجندين فى حادث رفح الأول، وأنه أوصى بألا يغسل ولا يكفن ودفن بملابسه العسكرية.

وتابعت منار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنها حاليا عندما تشاهد المسلسل تبدل الحزن بفرح وفخر وعزة، وتستعيد المشاهد الحقيقية خلال مشاهدة العمل.

وواصلت منار أن الفنان أمير كرارة قام بتجسيد حقيقة حياة الشهيد المنسى بشكل كبير، مشيرة إلى أن أفراد أسرتها يتابعون المسلسل أثناء العرض وكذلك أثناء إعادته.

من جانب آخر، قالت أرملة الشهيد أحمد المنسى، إن تجسيد شخصية أحمد المنسى شىء كبير وله تقدير خاص، وهو حلم بالنسبة لها وبالفعل تحقق، مشيرة إلى أن العمل الدرامى تعطل لعدة مرات وتمت إذاعته بعد ثلاث سنوات.