شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تقبل تحدى غسل اليدين من مدير منظمة الصحة العالمية وتتحدى الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الشكر إلى تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بعدما رشحها لتحدى "#SafeHands، أو غسل اليدين، حيث نشرت وزيرة الصحة فيديو وهى تغسل يدها بشكل صحيح، وعلقت "انضم إلى التحدى وتعزيز احتياطات بسيطة، لحماية نفسك.. اتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية.. إرشادات اغسل يديك".



الدكتورة هاله زايد



الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

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تتحدى الشعب المصرى

وكان تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، نشر تغريدة قال فيها، "أرشح لخوض تحدى الأيدى الآمنة ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم ودعوة 3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا! معا ضد COVID19"، ومن بين الأسماء التى رشحها كانت الدكتورة هالة زايد.



هالة زايد



وزيرة الصحة تغسل

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر إلى شركة إعلام المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديمهما الدعم المعنوى للأطقم الطبية من خلال مبادرة "دعم جيش مصر الأبيض"، وزيارتهم لبعض مستشفيات العزل ولقائهم بالأطقم الطبية والتى كان لها بالغ الأثر فى رفع الروح المعنوية لكافة الأطقم الطبية في مصر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.