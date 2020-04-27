شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لا يوجد حديث عن فتح المقاهى خلال الفترة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن فتح المقاهى وما يتخللها من "شيشة" وغيرها، أمر لا يجب أن نتحدث عنه الآن، خاصة أن هذا النوع يعد ناقلاً للفيروسات وليس كورونا فقط، وتابع: "يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى.. لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل الأمور ما زالت معلقة ولا حديث عن فتحها إلا بعد دراسة كل الجوانب الاحترازية والطبية التى تضمن عدم حدوث أى شىء سلبى، وتابع: "مثل صالات الألعاب والسينما والمسرح".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت بمناقشات مع صندوق النقد الدولى ليكون هناك برنامج جديد وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة تداعيات كورونا.

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وأكد مدبولى، أنه حفاظًا على المكتسبات التى تم تحقيقها على الأرض، وأنه نظرًا لأنه لم يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا، فوضعنا خطوات استباقية تحسبًا لاستمرار الأزمة وهذا ما دعا الحكومة لتطوير النقاش مع صندوق النقد الدولى لبرنامج جديد مالى جنبا إلى جنب مع الدعم الفني.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.