شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية: الدولة ستؤمن الامتحان بكل إمكانياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن أى مسئول لابد أن يلتزم بإجراء امتحانات للثانوية العامة، وتسليم درجات الطلاب للتعليم العالى، موجها حديثه لمن يطالب بإجراء امتحان قدرات رغم عدم وجوده، قائلا: عايز تعملوا امتحان للثانوية العامة فى يونيو أو فى سبتمبر نعمله فى سبتمبر ونأجل 3 أشهر "ونزق" ثلاثة أشهر فى حياة كل الناس ولابد من أن نسأل التعليم العالى هل تستطيع أن تفعل ذلك ومدى انعاكس ده على الجامعات.

وتابع الوزير: معظم من يتصدر الحديث والمطالبة بإلغاء امتحان الثانوية العامة على الفيس بوك ليس لديهم أبناء فى الثانوية العامة لكنهم يجدون شهرة كبيرة وشخصية يصنعونها من لا شىء عدا أن" يركب" فوق قضية تهم ناس كتير ولا تعنيه هو فى شىء، وبدل ما نضيع وقت الطلاب فى أن يذاكروا علشان يعدوا الامتحان أرجوكم لا تلتفوا إلى هذا العبس، والامتحان يوم 7 يونيو بإذن الله، ونتمنى ألا يجد فى الأمر جديد وتمر الامتحانات على كل خير ويوفق الطلاب فيها، وأحب أعرفكم بأن الشائعات لن تنتهى وكمية التزييف للصور واللقاءات لدرجة أنها وصلت إلى ادعاء لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مرة من الوزير ومرة من نائب الوزير، وأتمنى أن تكون المرة الأخيرة قبل امتحانات الثانوية العامة، قائلا: حاسبوا من يقول هذا الكلام قبل أن تسألوا الوزارة وحاولت أشرح لحضراتكم ما تعمل عليه الوزارة وهو القانون ومنطق بسيط جدا فى التعليم وهو لا يمكن أن يحصل أى على شهادة دون تقييم مناسب.

وأشار الوزير إلى أن الحل ليس إلغاء الامتحان أو استبداله بالقدرات وهو أساسا غير موجود، وبالتالى الاختيار الحقيقى الموجود هو إجراء الامتحان فى وقته فى ضوء أنه لا يوجد تقييم آخر لا يمكن الاستناد إليه إصلا لدخول الجامعة وبالتالى فرصة هذا الجيل هو أن يعقد الامتحان والدولة تحاول أن تؤمنة بكل امكانياتها حتى يزول القلق عند أى أسرة ولو قررت أنها تنتظر للعام المقبل فهذا اختيارها.