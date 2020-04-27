شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " تحدد 10 إجراءات عاجلة لمجازر واللحوم ومراقبة الأسواق فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للحجر البيطرى، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استعداد مديريات الطب البيطرى، والمحاجر البيطرية خلال شهر رمضان، وزيادة كمية المعروض فى الاسواق من اللحوم والدواجن ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

يأتى ذلك تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالحفاظ على صحة المواطن بتكثيف الحملات التفتيشية على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك اتخذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة الإجراءات التالية :-

أولاً : إدارة المجازر:-

1- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر.

2- تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم.

3- تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة.

4- عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

Advertisements

ثانياً : إدارة التفتيش على اللحوم.

1- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالإدارة.

2- التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين، الذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها بالاشتراك مع الاجهزة الرقابية الاخرى كالشرطة والتموين.

3- متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى.

4- متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، التى لها علاقة بالغذاء الذى يقدم للمستهلك حرصا على سلامته.

5- الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.

6- تكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.