شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين توضح إجراءات استيفاء رقمنة ملفات الترقى لأعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن جاويش مسئول الترقى بالأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ردا على استفسارات بعض مسئولى الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومديرى أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية بشأن استيفاء عمليات حوكة ورقمنة ملفات الترقى فإنه لا يوجد مانع من قيام مدير المدرسة المرشح للترقى من تقييم المعلمين المرشحين للترقى فى مدرسته، ويتم تقييم هذا المدير من موجه مادته الأصلية بالإضافة إلى مديره المباشر (مدير الإدارة) .

وتابع : لا يوجد مانع من قيام موجه المادة المرشح للترقى من تقييم مرءوسيه من المعلمين الذين يشرف عليهم بالمدارس، ويتم تقييم هذا الموجه من موجهه الأول بالإضافة إلى تقييم مديره المباشر (مدير الإدارة).

وبالنسبة لملف الانجاز الخاص بالمعلمين، أوضح جاويش أنه يتم تشكيل لجنة لتقييم ملفات الانجازلكل تخصص طبقا لمادة التدريس، وهى مكونة من وكيل الإدارة وموجه أول المادة وعضو قانونى بشرط أن يكونوا من غير المرشحين للترقى فى نفس التخصص، وإذا تصادف أن وكيل الإدارة أو الموجه الأول أحدهما أو كلاهما مرشح للترقي، يقوم مدير الادارة بتكليف من يحل محل كل منهما أو احدهما بحسب الأحوال، بمعنى أعضاء لجنه تقييم ملفات إنجاز المعلمين المرشحين للترقى فى تخصص ما لايكون أيا منهم مرشحا للترقى على نفس المادة التى يقيمها، مع مراعاة أن من حق وكيل الإدارة ترأس باقى لجان تقييم ملفات إنجاز التخصصات الآخرى من غير مادة تخصصه .

وبالنسبة للمدة البينية للترقى : يشترط للترقى إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة خمس سنوات على الأقل، وقد تم رفع إقرار قضاء المدة البينية على تطبيق تقييم المدرسة حتى يتمكن مسئول الحكومة الإلكترونية فى المدرسة من طباعة الإقرار وتوزيعه على السادة المعلمين المرشحين للترقى لتوقيعه، ثم يقوم بتجميعه مرة أخرى وإرساله مع مندوب المدرسة لإعتماده من الإدارة، وبناء عليه يسجل مدة استيفاء ممارسة العمل الفعلى من عدمه مع الإحتفاظ بالإقرار بعد اعتماده من الإدارة فى ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة . ويحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقى :

- إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات .

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- البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين .

- الحبس الإحتياطى لمن أخلى سبيله .

و لاتحتسب أجازة رعاية طفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقى

و لاتحتسب مدة الإعارة سواء كانت داخلية أو خارجية ضمن المدة البينية اللازمة للترقى .

ويستثنى شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الإختبارات ( كافة الإجراءات ) اللازمة للترقى شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( أجازه مرضى بأجر كامل – أجازه مرضى بنصف الأجر ) وذلك عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات والمديريات التعليمية، وذلك تطبيقا للكتاب الدورى رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاريخ 25/10/2015