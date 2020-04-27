شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنوار وزينة واختفاء المارة في ثالث أيام رمضان بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك رصدت عدسة ”الخليج 365” أضواء وأنوار وزينة الشهر الفضيل بالقاهرة الكبرى فيما غاب المارة من الشوارع امتثالاً لحظر التجول الذى بدأ في التاسعة مساء، ويستمر حتى السادسة صباحًا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلاً من السابعة، حتى السادسة صباحا، مع استمرار كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقًا.

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ووجه رئيس الحكومة خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات، وذلك في إطار الوقوف جنبًا إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.

كما أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً فى تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها