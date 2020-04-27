شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتقدم ببلاغ ضد صفحة استغلت صورته فى نشر شائعات تخص الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، ما تداولته بعض الصفحات على "تويتر" بأنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالى لاتخاذ قرار أمثل لطلاب الثانوية العامة بعد عدم رضاهم على الحل القانونى لإجراء الامتحانات وأيضًا تحديد مصير امتحانات الثانوية العامة فى النصف الثانى من شهر رمضان.

وقال نائب الوزير: إنه لا يوجد لديه صفحة على تويتر، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 7 يونيو المقبل، ولا يوجد ما يسمى بامتحان القدرات كبديل لدرجات الطلاب فى الثانوية العامة.