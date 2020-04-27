شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية السعودية: لاصحة لفتح المساجد بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فتح المساجد وتحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد بالمملكة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، ‏لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وأضافت: وعمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا. ‏