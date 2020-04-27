شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هلال رمضان يقترن بكوكب الزهرة رمز الجمال فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى الآن اقتران هلال شهر رمضان المبارك، مع كوكب الزهرة، فى منظر جميل يرى بسهولة بالعين المجردة، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية فى تقرير لها أنه سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس، يتوهج بضوء خافت، فى ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم، سواء هذه الليلة أو خلال بضعة ليالٍ مقبلة، ذلك الضوء نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر.

من ناحية أخرى سيبقى كوكب الزهرة مشاهدا طوال ليالى شهر رمضان باتجاه الأفق الغربى بعد غروب الشمس وبداية الليل، وحاليا يظهر الكوكب قرصه مضاء بنسبة 28.6% بنور الشمس عند رؤيته من خلال التلسكوب، وسوف تتناقص إضاءة قرصه يوما بعد يوم وبحلول منتصف مايو سيظهر مثل الهلال عبر التلسكوب.

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جدير بالذكر أن هلال قمر شهر رمضان يتحرك يوما بعد يوم، مبتعداً عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء، وهى حركته الطبيعية فى مداره حول الأرض وبعد سبعة أيام من حدوث الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول.

وكان كوكب الزهرة تألق كـ"نجمة السماء" بعد غروب الشمس مساء الإثنين 20 أبريل 2020 والانتقال نحو بداية الليل يرصد باتجاه وهو يقع إلى شمال (أعلى اليمين) نجم الدبران.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه من ناحية أخرى وبعد حلول الظلام مباشرة هذا الأسبوع، لا تزال مجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) ترصد في الجنوب الغربي وعند رسم خط وهمي يمتد من نجومه الثلاثة (الحزام) إلى اليسار نجم الشعرى اليمانية ويمينًا نجد الدبران وأعلى يمين الدبران، الزهرة.