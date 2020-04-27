محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
صرحت نيابة المطرية، اليوم الأحد، بتشريح ودفن جثة شاب في العقد الثالث من عمره لقيّ مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار سكني أثناء قيامه بصيانة "الدش" بمنطقة المطرية.
وقال شهود عيان في التحقيقات إن المتوفى "كان بيصلح الدش" وفوجئوا بسقوطه على الأرض غارقًا في دمائه.
كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من أعلى عقار سكني، ووفاته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة.
ونقلت الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات في سقوط شاب من أعلى عقار بالمطرية: "كان بيصلّح الدش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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