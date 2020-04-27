أخبار مصر | وزير التعليم يكشف آليات تعقيم لجان الشهادة الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف آليات تعقيم لجان الشهادة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عدد اللجان في امتحانات الصف الثالث الثانوي، سوف تكون أكبر مرة ونصف عن الامتحانات خلال السنوات الماضية.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه سوف يتم تركيب بوابات تعقيم وتوزيع كمامات يومية وتعقيم للفصول قبل الامتحان وبعده، مشيرا إلى أن كل ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدائل مطروحة لامتحانات الثانوية العامة بدلًا من اختبارات القدرات وقال: "مفيش حاجة في القانون اسمها اختبار قدرات".

وقال الوزير، إن البدائل خوض الامتحانات أو إعادة العام مرة أخري أو الحصول على الملحق بنصف الدرجة مضيفا: "ولكن مش هنلغي الامتحانات نهائيا لأنه لا يعقل".

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة صوتيه له منذ قليل على تطبيق "الساوند كلاود"، أنه يرد على ما يتردد بشأن المطالبة إلغاء امتحانات الثانوية العامة.

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وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوضع حاليا لطلاب الثانوية العامة الحاليين لَبْس لديهم أي طريق تقييم لدخول الجامعات غير الامتحانات والتي لم تعقد حتى الآن.

وتابع:" فجأة لقينا الناس بتنصحنا بعمل اختبارات قدرات رغم أنه تم رفضه حينما اقترحته الوزارة منذ عاميين"، قائلا إن امتحان القدرات أو القبول يركز على المهارات التي تهم الجامعة التي يلتحق بها الطالب ومسئولة عنه وزارة التربية والتعليم.

وكان قد أصدر رسالة صوتية لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ودرأ الشائعات وإنهاء البلبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها الآن:" هنا تجدر الإشارة الي أن دولة رئيس الوزراء قد أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) وكذلك في التعليم الجامعي (امتحانات السنوات النهائية) مع إعلان الجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية".

وأضافت الوزارة: "يظل الموعد كما هو يوم ٧ يونيو ٢٠٢٠ وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم ١٥ مايو إن شاء الله لطمأنة كافة أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين".