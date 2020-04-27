مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس سما المصري.. والواقعة الحقيقية لـ"سيدة الشرقية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس سما المصري.. والواقعة الحقيقية لـ"سيدة الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية اليوم الأحد، بتجديد حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها في باقي البلاغات المقدمة ضدها.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن "الإعلان كطريق من طرق شغل الوظائف العامة، يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه".

وأوضحت الجمعية، أن الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف – وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونًا في هذا الشأن، هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه.

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

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وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي ).

أصدرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، قرارا بحبس سائق تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات في أثناء توصيلهم بمنطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث حول المتهم.

أحالت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الأحد، متهمين بتهمة بخطف هاتف فتاة وتحرشهما بها، والاعتداء على والدتها بالضرب لدفاعها عن ابنتها، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

يذكر أن النقيب إسلام الدكروري، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغًا من ربة منزل يفيد بأنه حال سيرها بنطاق محل سكنها بمجاورة 6، بصحبة نجلتها البالغة من العمر 18 عاما، تحرش عاطلان بابنتها، وأثناء تدخلها للدفاع عنها وتوبيخهما، قاما بالاعتداء عليها بالضرب، وخطفا هاتف ابنتها ولاذا بالفرار.

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل سماع أقوال شهود النفي في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 2 مايو المقبل، إداريا لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.