مصر | عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية اليوم الأحد، بتجديد حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها في باقي البلاغات المقدمة ضدها.
وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، وأكد علي إستكمال التحقيق معها والإعلان عن ما أسفرت عنه التحقيقات لاحق.
وأمر النائب العام أيضًا بالتحقيق مع المتهمة سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح يوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.
والجدير بالذكر أن تقدم المحامي شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب.
وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة، بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو في حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلني للتحريض على الفسق والفجور.
وكان شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصري، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق.
وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التي وجهتها ريهام سعيد لسما المصري، حيث قالت إن سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.
وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوي صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصري صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.
وكما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصري حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها في حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ"خروف" وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية.
وقالت ريهام سعيد في بلاغها: إن سما المصري تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية -على حد وصفها- جاعلة منها مهنتها، التي تتكسب منها وتعتدي على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.