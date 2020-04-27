مصر | عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية اليوم الأحد، بتجديد حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها في باقي البلاغات المقدمة ضدها.

وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، وأكد علي إستكمال التحقيق معها والإعلان عن ما أسفرت عنه التحقيقات لاحق.

وأمر النائب العام أيضًا بالتحقيق مع المتهمة سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح يوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها.